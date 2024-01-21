Десантис сообщил о выходе из гонки за пост президента США

ВАШИНГТОН, 22 января, ФедералПресс. Республиканец, губернатор Флориды Рон Десантис объявил о снятии своей кандидатуры на пост президента США и заявил, что поддержит бывшего главу государства Дональда Трампа.
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