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Будут ли наказывать в России непорядочных производителей: для чего понадобится черный список компаний

Будут ли наказывать в России непорядочных производителей: для чего понадобится черный список компаний

Минпромторг выступил за разработку такого перечня. "В базу будут попадать компании с административными наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров", - отмечает издание.

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