Будут ли наказывать в России непорядочных производителей: для чего понадобится черный список компаний

Минпромторг выступил за разработку такого перечня. "В базу будут попадать компании с административными наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров", - отмечает издание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии