В мигрантских чатах истерика. В сеть слили видео, на котором русский подросток бьёт нерусскую девочку. Но раскачать ситуацию не получилось

Гостями мигранты из Средней Азии будут до тех пор, пока будут соблюдать наши законы. Мигрант, совершивший преступление, должен отбыть срок в нашей тюрьме, и, если срок составил 5 лет и более, должен быть лишен гражданства и выдворен из России со всей семьёй без права возврата!

Светлана Тихонова

Катанандов был очень хороший губернатор. В Кондопоге надолго забыли о проблемах с мигрантами. Но по сути это проблема началась не с мигрантов, а с безнаказанности за мелкие и не очень преступления на улицах и в быту. Полиции дела нет. Наказание должно быть неотвратимым. Независимо от возраста и статуса. Как в советское время...