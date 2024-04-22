В мигрантских чатах истерика. В сеть слили видео, на котором русский подросток бьёт нерусскую девочку. Но раскачать ситуацию не получилось
Интересная жизнь с Vera Star
В сети появилось скандальное видео из школы, на котором видно как русский подросток прямо в классе мутузит нерусскую одноклассницу, а его друзья на заднем плане кричат "Россия для русских!".
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"То ли ещё будет, ой-ёй-ёй..."
Гостями мигранты из Средней Азии будут до тех пор, пока будут соблюдать наши законы. Мигрант, совершивший преступление, должен отбыть срок в нашей тюрьме, и, если срок составил 5 лет и более, должен быть лишен гражданства и выдворен из России со всей семьёй без права возврата!
Катанандов был очень хороший губернатор. В Кондопоге надолго забыли о проблемах с мигрантами. Но по сути это проблема началась не с мигрантов, а с безнаказанности за мелкие и не очень преступления на улицах и в быту. Полиции дела нет. Наказание должно быть неотвратимым. Независимо от возраста и статуса. Как в советское время...
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