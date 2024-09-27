В Узбекистане призвали Москву не вмешиваться в дела страны

Феерично! Тогда просьба не диктовать Москве, что делать , их обалдуями на нашей земле.

Александр Пятнистый

Солидарен. А какого они вмешались в Е-бурге в инцидент мастурбека с охранником? Почему мастурбеку все можно-посольство заступилось, а охранника уволили? Мастурбека вернуть и за хулиганство посадить 5 лет и лишть навсегда права въезда в РФ.