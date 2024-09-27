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В Узбекистане призвали Москву не вмешиваться в дела страны

В Узбекистане призвали Москву не вмешиваться в дела страны

Политик оценил запрос МИД РФ. Речь о просьбе предоставить разъяснения в связи с избиением преподавателем ученика.

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Комментарии
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Ольга Николаева
Феерично! Тогда просьба не диктовать Москве, что делать , их обалдуями на нашей земле.
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23 час.
Александр Пятнистый
Солидарен. А какого они вмешались в Е-бурге в инцидент мастурбека с охранником? Почему мастурбеку все можно-посольство заступилось, а охранника уволили? Мастурбека вернуть и за хулиганство посадить 5 лет и лишть навсегда права въезда в РФ.
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22 час.
ЛС
Лидия Санникова
Сколько власти России будут кормить бывших &quot;братьев и сестер&quot;.  Когда будут работать на свою страну.
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19 час.

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