В екатеринбургской школе появится модель самолета, на котором летал герой войны Григорий Речкалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля, ФедералПресс. В школе №31, расположенной в Академическом районе города Екатеринбурга, в преддверии Дня победы может появиться крупномасштабная модель самолета, на котором во время Великой Отечественной войны летал генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов.
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