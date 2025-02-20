В екатеринбургской школе появится модель самолета, на котором летал герой войны Григорий Речкалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля, ФедералПресс. В школе №31, расположенной в Академическом районе города Екатеринбурга, в преддверии Дня победы может появиться крупномасштабная модель самолета, на котором во время Великой Отечественной войны летал генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов.