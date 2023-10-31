Большинство опрошенных россиян готовы сменить работу из-за стресса

Усталость и стресс могут стать причиной увольнений 79% опрошенных россиян. При этом половина из них хотели бы устроиться на должность по новой для них специальности, пишут «Известия» со ссылкой на опрос центра «Зарплата.
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