Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ловчий
    Чаще по телику надо показывать "Ворошиловский стрелок"В Каменск-Уральск...
  • Сергей Ипатов
    Как бы не получилось, что Трамп еще обратится к нам за помощью с восстановлением экономики - научиться по новой строи..."Россия – глобаль...
  • Алекс Архипов
    На нары за поддержку терроризма.Имущество отобрат...

Украина – не Европа? Вопреки официальной русофобии, симпатии к России растут

Украина – не Европа? Вопреки официальной русофобии, симпатии к России растут

Согласно данным свежего соцопроса, проведённого аналитическим центром ECFR в тринадцати странах Европы (Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше, Эстонии, Украине, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии и Франции), немалое число европейцев не считают Украину Европой, а её жителей европейцами, пишет ведущее польское издание Rzeczypospolita («Речь Посполитая»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх