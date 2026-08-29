Соединенные Штаты Америки: один человек погиб в результате перестрелки в блоке 1600 на северо-западной 8-й авеню в Форт-Лодердейле, Флорида, примерно в 01:51 (05:51 по Гринвичу).
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