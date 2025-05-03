Что случилось ночью, 3 мая 2025 года

Госдепартамент Соединённых Штатов на обслуживание самолетов F-16 для Украины. Как отметили в Минобороны США, контракт будет включать, в частности, модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запчасти, наземное оборудование для обслуживания, расходные материалы и комплектующие.