Что случилось ночью, 3 мая 2025 года

Госдепартамент Соединённых Штатов на обслуживание самолетов F-16 для Украины. Как отметили в Минобороны США, контракт будет включать, в частности, модернизацию и доработку самолетов, обучение персонала, запчасти, наземное оборудование для обслуживания, расходные материалы и комплектующие.
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