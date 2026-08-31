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ИА Регнум

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Врио главы МО Румынии Мируцэ: разговоры о планах РФ атаковать НАТО несостоятельны

Врио главы МО Румынии Мируцэ: разговоры о планах РФ атаковать НАТО несостоятельны

Россия не намерена атаковать какую-то из стран НАТО, все разговоры на эту тему несостоятельны. Об этом 31 августа заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

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