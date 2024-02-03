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Армия России нанесла 37 групповых ударов по военным объектам Украины

Армия России нанесла 37 групповых ударов по военным объектам Украины

За последнюю неделю 27 января по 3 февраля Вооруженными Силами России нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

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