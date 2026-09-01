Эксперт: Украину ждёт залп русского «Орешника» – Европе приготовиться

В ближайшее время Россия атакует Украину сразу несколькими баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) «Орешник» с разделяющейся головной частью.
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