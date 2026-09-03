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ВСУ атаковали юг России беспилотниками и морскими дронами: что известно

ВСУ атаковали юг России беспилотниками и морскими дронами: что известно

Новороссийск оказался под угрозой атаки беспилотников и безэкипажных катеров. На фоне происходящего Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщает "Лента.

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