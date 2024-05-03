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Любимый Сочи

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Дубай оказался дешевле Сочи по ценам на элитные отели

Дубай оказался дешевле Сочи по ценам на элитные отели Об этом сообщил эксперт по туризму, который не смог себе позволить отдых на Черноморском побережье.

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