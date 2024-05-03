Дубай оказался дешевле Сочи по ценам на элитные отели Об этом сообщил эксперт по туризму, который не смог себе позволить отдых на Черноморском побережье.
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Дубай оказался дешевле Сочи по ценам на элитные отели Об этом сообщил эксперт по туризму, который не смог себе позволить отдых на Черноморском побережье.