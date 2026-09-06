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Царьград

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Церемония к 25-летию 11 сентября пройдёт у мемориала "Слеза скорби"

Церемония к 25-летию 11 сентября пройдёт у мемориала "Слеза скорби"

В городе Байон, Нью-Джерси, у мемориала "Слеза скорби", подаренного Россией в память о жертвах терроризма, пройдет траурная церемония к 25-й годовщине терактов 11 сентября.

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