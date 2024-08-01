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Барабанов о переходе в «Ак Барс»: «Очень голоден до побед – хочу выиграть кубок. Постараюсь помочь команде прийти к цели»

30-летний нападающий подписал соглашение на два года с казанским клубом. «Казань – классный город. Еще на стадии обсуждения контракта мне показали клубную базу, арену, всю инфраструктуру.

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