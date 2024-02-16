Серхио Перес: «В идеале я был бы рад провести в «Ред Булл» еще много лет»

Контракт мексиканского гонщика рассчитан до конца сезона-2024, и в руководстве «Ред Булл» признавали, что Пересу нужно будет заметно улучшить результаты относительно прошлого сезона, если он хочет сохранить свое место.
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