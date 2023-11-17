АвтоВАЗ возобновит производство всех моделей с двигателем «Евро-5» — уже в декабре 2023

АвтоВАЗ возобновит производство все моделей Lada Vesta и внедорожников семейства Niva с двигателем экологического класса «Евро-5» в декабре 2023 года, о чем заявил президент компании Максим Соколов в кулуарах форума «Транспорт России» «В течение декабря 2023 года „АвтоВАЗ“ восстановит Евро-5 на всех „Вестах“.