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Осенние маршруты по России: 20 мест, которые стоит увидеть

Осенние маршруты по России: 20 мест, которые стоит увидеть

Осень — время романтиков, которые ценят поэтичное очарование русской природы. Леса покрываются золотом, горы надевают снежные шапки, а курорты становятся тише и уютнее.

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