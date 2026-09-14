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Царьград

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Шойгу и Кадыров - две самые громкие фигуры вдруг стали тихими. Что произошло?

Шойгу и Кадыров - две самые громкие фигуры вдруг стали тихими. Что произошло?

Две влиятельные фигуры политического Олимпа - Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров - внезапно замолчали. Ещё вчера их имена гремели в новостях, а сегодня - почти полная тишина.

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