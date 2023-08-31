Чем мы ответили за 4 подбитых ИЛ-76 в Пскове

Когда нам по ТВ рассказали, что на Украине принадлежит якобы "нашим" олигархам Дерипаске и Абрамовичу, стало понятно, что и почему не бомбят. А тем временен белое население , оставшееся только у славян, гибнет сотнями тысяч, не эта ли главная цель бананового Обамы. А ведь в предсказаниях есть война белых и чёрных....

Александр Денисов

Как там Вова в свое время про ПЛ "Курск" сказал, "...она утонула...". Трубы на Балтике тоже "утонули", флагман ЧФ, хоть и старый, но все равно и БДК , тоже "утонули", а теперь и стратеги: ТУ-22 и теперь 4 шт ИЛ-76 в Крестах, они тоже, того, "утонули"? Нет потенции на реальные действия у ВВП? Все шушукается со всякими абрамовичами... А у америкосов все шоколадно: русские мочат недорусских за свой счет...