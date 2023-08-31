Ночь со вторник на среду 30 августа выдалась для нас России непростой. "Соседи" организовали массовую дроноатаку.
Чем мы ответили за 4 подбитых ИЛ-76 в Пскове
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Бендер Задунайский
Когда начнем на упреждение бить по выблядкам хохляцким ? Вбомбить выродков в каменный век . Они должны бояться денно и нощно , и глаз от страха бомбежек не сомкнуть .
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8 час.
Лидия
Когда нам по ТВ рассказали, что на Украине принадлежит якобы "нашим" олигархам Дерипаске и Абрамовичу, стало понятно, что и почему не бомбят. А тем временен белое население , оставшееся только у славян, гибнет сотнями тысяч, не эта ли главная цель бананового Обамы. А ведь в предсказаниях есть война белых и чёрных....
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7 час.
Александр Денисов
Как там Вова в свое время про ПЛ "Курск" сказал, "...она утонула...". Трубы на Балтике тоже "утонули", флагман ЧФ, хоть и старый, но все равно и БДК , тоже "утонули", а теперь и стратеги: ТУ-22 и теперь 4 шт ИЛ-76 в Крестах, они тоже, того, "утонули"? Нет потенции на реальные действия у ВВП? Все шушукается со всякими абрамовичами... А у америкосов все шоколадно: русские мочат недорусских за свой счет...
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18 мин.
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