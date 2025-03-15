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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские совместно с "Движением первых" провели беседу по профилактике преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

В Оренбургской области полицейские совместно с "Движением первых" провели беседу по профилактике преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

На базе детской централизованной библиотеки «Город Маршака» прошла профилактическая беседа с ребятами Российского движения детей и молодежи «Движения первых», на котором подростки сыграли в викторину «Профилактика преступлений в IT-сфере».

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