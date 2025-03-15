В Оренбургской области полицейские совместно с "Движением первых" провели беседу по профилактике преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

На базе детской централизованной библиотеки «Город Маршака» прошла профилактическая беседа с ребятами Российского движения детей и молодежи «Движения первых», на котором подростки сыграли в викторину «Профилактика преступлений в IT-сфере».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Курске полицейские восстановили паспорта местным жителям, вернувшимся на Родину после принудительного переселения на территорию Украины
- Военнослужащие 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня Курской области
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии