В Новосибирске запустили сайт о жизни учёного Юрия Кондратюка

Организатором цифрового проекта стал Музей Новосибирска при поддержке фонда "История Отечества".В Новосибирске запустили сайт "Сетевой дом Кондратюка", рассказывающий о жизни и научной деятельности выдающегося конструктора Юрия Кондратюка (Александра Шаргея).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии