Политолог Дудаков: США новыми ударами хотят отыграться после поражения от Ирана

Александр Макеев

Ирану надо на территории США наносить мощные удары. По атомным и тепловым электростанциям, по мостам, по правительственным зданиям, по центрам принятия решений. Есть же сотни тысяч, миллионы иранцев и мусульман других стран в США. Значит они должны помогать Ирану. Начать длительную партизанскую войну против США, находясь в самих США!