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Газета.ру

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Политолог Дудаков: США новыми ударами хотят отыграться после поражения от Ирана

Политолог Дудаков: США новыми ударами хотят отыграться после поражения от Ирана

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, поражение американскими военными около 90 военных целей в ходе очередного раунда ударов по Ирану говорит о желании США "отыграться" после фактического поражения от Тегерана ранее.

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Комментарии
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Александр Макеев
Ирану надо на территории США наносить мощные удары. По атомным и тепловым электростанциям, по мостам, по правительственным зданиям, по центрам принятия решений. Есть же сотни тысяч, миллионы иранцев и мусульман других стран в США. Значит они должны помогать Ирану. Начать длительную партизанскую войну против США, находясь в самих США!
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