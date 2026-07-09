Политолог Дудаков: США новыми ударами хотят отыграться после поражения от Ирана

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, поражение американскими военными около 90 военных целей в ходе очередного раунда ударов по Ирану говорит о желании США "отыграться" после фактического поражения от Тегерана ранее.
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