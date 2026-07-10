Крымским мамам объяснили, почему маленькие дети могут проявлять физическую агрессию в их адрес

Если ребенок ударил маму, это не означает, что он ее не любит или растет жестоким человеком. Чаще всего физическая агрессия — это сигнал эмоциональной перегрузки, с которой ребенок пока не умеет справляться, сообщилаРИАМО психолог в подходе АСТ (терапия принятия и ответственности), член АКПН Александра Граждан.