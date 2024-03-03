Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит признался в любви к России

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в популярных сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», выразил свою любовь к России в ходе своего посещения Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной площадке «Сириус».
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