Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит признался в любви к России

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в популярных сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», выразил свою любовь к России в ходе своего посещения Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной площадке «Сириус».