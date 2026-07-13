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Царьград

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В Первоуральске изъяли контрафакт на 2 млн рублей

В Первоуральске изъяли контрафакт на 2 млн рублей

В Первоуральске сотрудники правоохранительных органов в ходе отработки оперативной информации выявили и пресекли незаконную деятельность группы лиц, подозреваемых в обороте немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции.

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