В Первоуральске изъяли контрафакт на 2 млн рублей

В Первоуральске сотрудники правоохранительных органов в ходе отработки оперативной информации выявили и пресекли незаконную деятельность группы лиц, подозреваемых в обороте немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции.
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