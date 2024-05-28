На Гавайях открыли новый тип извержений вулканов

Исследователи обнаружили, что необычные извержения Килауэа на Гавайях были порождены коллапсом одной из магматических камер, которые расположены под жерлом этого вулкана на глубине примерно в 1 км от поверхности, сообщает ТАСС.
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