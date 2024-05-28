Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Ну что за событие,чтобы три дня его обсасывать? Не лезьте в семейные отношения своими мерзкими умишками и предположен...Брак певицы Алсу ...
  • Неизвестно Неизвестно
    Где находится в Оренбурге бункер на случай ядерной войны? Куда людям бежатьБывший главком ВК...
  • Александр Т
    Ну и чего особенного? Что должна была написать жидовка; Аллах с вами? Как дети право.Хейли во время ви...

На Гавайях открыли новый тип извержений вулканов

На Гавайях открыли новый тип извержений вулканов

Исследователи обнаружили, что необычные извержения Килауэа на Гавайях были порождены коллапсом одной из магматических камер, которые расположены под жерлом этого вулкана на глубине примерно в 1 км от поверхности, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх