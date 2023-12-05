Куйвашев не увидел ничего плохого в появлении центра для зеков на Уктусе в Екатеринбурге

На прямой линии губернатор высказался о создании исправцентра, против которого выступили жителиС просьбой запретить строительство исправительного центра ГУФСИН в их районе обратились в ходе прямой линии к губернатору жители екатеринбургского района Уктус.
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