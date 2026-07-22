В Ялте ночью произошла атака с использованием беспилотников с попаданием в жилой дом

Ночью в Ялте была зафиксирована атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов поразил многоквартирный жилой дом, который находится в районе без военных или энергетических объектов.
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