Эксперт рассказал, могут ли украинские беспилотники атаковать Челябинск

География прилётов вражеских БПЛА значительно увеличилась.Ещё год назад украинские беспилотники атаковали приграничные регионы и Москву, а сейчас они уже в Нижегородской, Ленинградской, Рязанской областях.
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