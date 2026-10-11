Главное в тезисах: Тезис 1: Президент США Дональд Трамп инициировал договорённости с Россией о поставках дизельного топлива после того, как Владимир Зеленский проигнорировал около шести требований Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым