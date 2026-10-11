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Мировое обозрение

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Зеленский проигнорировал шесть просьб США: Axios раскрыл причину сделки Трампа с Россией

Зеленский проигнорировал шесть просьб США: Axios раскрыл причину сделки Трампа с Россией

Главное в тезисах: Тезис 1: Президент США Дональд Трамп инициировал договорённости с Россией о поставках дизельного топлива после того, как Владимир Зеленский проигнорировал около шести требований Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ.

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