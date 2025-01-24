Продовольственная инфляция на Южном Урале подобралась к 10%

В декабре 2024 года уровень инфляции в Челябинской области снова вырос. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, в декабре 2024 года годовая инфляция в регионе составила 8,6% после 8,3% месяцем ранее.