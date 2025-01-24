РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    В стране кроме Москвы есть ещё много небольших городов где живут люди и зарплата которых в разы меньше чем в Москве М...Путин удивился мо...
  • Андрей Шишинов
    "«Вот уже почти три года мы делаем все возможное,"                                                                   ...В МАГАТЭ обеспоко...
  • Алекс Архипов
    Туда-сюда обратно, тебе мне приятно...Российские войска...

Продовольственная инфляция на Южном Урале подобралась к 10%

Продовольственная инфляция на Южном Урале подобралась к 10%

В декабре 2024 года уровень инфляции в Челябинской области снова вырос. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, в декабре 2024 года годовая инфляция в регионе составила 8,6% после 8,3% месяцем ранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх