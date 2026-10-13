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4,917 tickets win when Pick 3 lottery drawing comes up 0-0-0

The North Carolina Education Lottery said 4,917 tickets earned top prizes when a Pick 3 drawing resulted in the winning numbers being 0-0-0.

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