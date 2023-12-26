В России пройдет первая свадьба с использованием биометрии

13 января на выставке «Россия» пройдет первая свадьба с использованием биометрической идентификации. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
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