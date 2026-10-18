19 октября из-за арктического циклона в Свердловской области порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду, МЧС призвало жителей не покидать дома без необходимости и звонить в экстренные службы по номеру 112.
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