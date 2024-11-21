Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку

ИнгредиентыДля теста: Мука — 200 г Сахар — 150 г Яйца — 4 шт. Разрыхлитель — 1 ч.л. Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г) Щепотка соли Для крема: Сметана — 500 мл (20% жирности) Сахарная пудра — 100 г Ванилин — на кончике ножа Дополнительно:Свежие ягоды или фрукты для украшения (например, клубника, малина, бананы)Приготовление Подготовка духовки и формы: Разогрейте духовку до 180°C.