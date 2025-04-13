От ужасов торговой войны глобальных держав Россию спасет единственное средство Сейчас для нас главное — не бежать, задрав штаны, за Штатами или Китаем Китай — единственная страна в мире, принявшая вызов Соединенных Штатов, которые ввели запретительные пошлины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии