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От ужасов торговой войны глобальных держав Россию спасет единственное средство

От ужасов торговой войны глобальных держав Россию спасет единственное средство

От ужасов торговой войны глобальных держав Россию спасет единственное средство Сейчас для нас главное — не бежать, задрав штаны, за Штатами или Китаем Китай — единственная страна в мире, принявшая вызов Соединенных Штатов, которые ввели запретительные пошлины.

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Eduard
Не переживайте,кушать есть чего.Мы нефть не ищем,она у нас есть в отличии от других!
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