От ужасов торговой войны глобальных держав Россию спасет единственное средство Сейчас для нас главное — не бежать, задрав штаны, за Штатами или Китаем Китай — единственная страна в мире, принявшая вызов Соединенных Штатов, которые ввели запретительные пошлины.