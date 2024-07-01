Житель Тульской области нарисовал "ГУР" на памятнике Жукову в Москве

57-летний житель Тульской области Сергей Л. нарисовал баллончиком с краской "ГУР" (расшифровывается, как Главное управление разведки Минобороны Украины) на памятнике Жукову в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии