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Россия предотвратила британскую высадку десанта ВСУ на Тендровскую косу

Россия предотвратила британскую высадку десанта ВСУ на Тендровскую косу

Россия предотвратила британскую высадку десанта ВСУ на Тендровскую косу Ольга ВайленкоВ результате успешной операции спецслужб России и Вооружённых сил РФ была предотвращена попытка высадки десанта Вооружённых сил Украины на Тендровскую косу.

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