Американский военный эксперт назвал возможные сроки окончательного поражения Украины

Западные страны оказались не в состоянии решить вопрос с обеспечением украинской армии боеприпасами. Поэтому уже летом 2023 года ВСУ могут потерпеть окончательное поражение.
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