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Несекретные материалы

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"Пора заканчивать с межнациональным либерализмом"

"Пора заканчивать с межнациональным либерализмом"

Зампред Госдумы Толстой сравнил национальные диаспоры и общины с мафией.Так он отреагировал на информацию о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Давно пора!!!
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