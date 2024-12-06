Писториус допустил отправку Бундесвера в зону конфликта на Украине

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок также не исключила отправку сил Бундесвера на Украину.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что допускает отправку миротворческих сил Бундесвера в зону конфликта на Украине, но только в случае прекращения огня.