Писториус допустил отправку Бундесвера в зону конфликта на Украине

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок также не исключила отправку сил Бундесвера на Украину.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что допускает отправку миротворческих сил Бундесвера в зону конфликта на Украине, но только в случае прекращения огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии