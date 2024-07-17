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Калужские новости

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Калужские спасатели опубликовали инструкцию о помощи утопающим

Калужские спасатели опубликовали инструкцию о помощи утопающим

Правильные действия во время чрезвычайной ситуации помогут предотвратить трагедию во время отдыха. Специалисты МЧС Калужской области рассказали, как спасти жизнь человеку на водеПравильные действия во время чрезвычайной ситуации помогут предотвратить трагедию во время отдыха.

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