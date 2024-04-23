За неделю более 14 тысяч жителей Приангарья заразились ОРВИ

В течение недели в Иркутской области выявили 14 058 случаев заболевания ОРВИ, из них 9 043 – дети. По результатам исследований у 8 человек обнаружен грипп, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
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