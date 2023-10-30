Философ Фукуяма: Переизбрание Трампа грозит катастрофой для Европы

Философ, политический экономист Фрэнсис Фукуяма сообщил во время выступления на форуме Economist Government Roundtable в Афинах, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки в 2024 году станет «катастрофой для Европы».
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