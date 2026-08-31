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МОСИНФОРМ

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Профилактический визит «Контроля Москвы» помог владельцу здания избежать нарушения земельного законодательства

Профилактический визит «Контроля Москвы» помог владельцу здания избежать нарушения земельного законодательства

Профилактический визит Госинспекции по недвижимости помог владельцу здания избежать земельно-имущественного нарушения.

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