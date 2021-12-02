Мы идем завоевывать Украину

На днях, разбирая статью американского эксперта, подполковника армии США Алекса Вершинина, понял одну мысль: далеко не все подполковники НАТО четко представляют, как мы станем захватывать эту самую Украину.
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