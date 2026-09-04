Рекорд дальности: Ростех впервые представил арктический вертолёт Ми-38ПС

На международной выставке «Комплексная безопасность», которая проходит в Казани, холдинг «Вертолёты России» впервые показал арктическую модель Ми-38ПС.
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