Александр Емельяненко: «Хабиб – занятой человек, а для игры за футбольную команду нужно время»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко прокомментировал желание экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова подписать контракт с футбольным клубом второго дивизиона (Олимп-ПФЛ) «Легион-Динамо» из Махачкалы.

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